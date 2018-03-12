Доллар и евро подорожали на торгах 13 марта

13 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, увеличился — к российскому рублю.

Так, курс доллара увеличился на 0,0020 пункта (0,1%) — 1,9585 белорусского рубля, а евро на 0,0018 пункта (0,07%) — 2,4132 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль снизился на 0,0131 пункта (0,17%) — 3,4410 белорусского рубля за 100 российских.