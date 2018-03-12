ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро подорожали на торгах 13 марта

13.03.2018 13:26 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

13 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, увеличился — к российскому рублю.

Так, курс доллара увеличился на 0,0020 пункта (0,1%) — 1,9585 белорусского рубля, а евро на 0,0018 пункта (0,07%) — 2,4132 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль снизился на 0,0131 пункта (0,17%) — 3,4410 белорусского рубля за 100 российских.

Как отмечает БелаПАН, белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Российский валютный рынок немного просел под давлением подешевевшей нефти, цены на которую колеблются в районе 65 долларов за баррель марки Brent.

 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, увеличился — к российскому рублю.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядят женщины разных стран в 50 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика