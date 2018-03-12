В Жабинковском районе дизель насмерть сбил пенсионерку, собиравшую на путях бутылки

Происшествие, унесшее жизнь 88-летней пенсионерки произошло вечером в понедельник, 12 марта, в Жабинковском районе.

Фото pixabay.com

Как сообщается, недалеко от остановки «Яковчицы» (перегон Жабинка — Тевли) дизель-поезд № 6374 «Брест — Белоозерск» насмерть сбил пенсионерку, жительницу деревни Лыщики (Кобринский район).

По данным милиции региона, женщина собирала на путях бутылки. Она никак не реагировала на звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда. Увы, столкновения, которое стало летальным, избежать не удалось.