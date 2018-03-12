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В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину
В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину, сообщил
Происшествие случилось 13 марта в 05.10 на 156-м километре трассы Минск — Витебск. Водитель 1989 года рождения на автомобиле Fiat сбил женщину 1965 года рождения, жительницу деревни Барсуки, которая находилась на проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. «По словам водителя, авария произошла в момент, когда он выехал с освещенной фонарями части дороги на темную», — отметил Александр Казючиц.
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По словам водителя, авария произошла в момент, когда он выехал с освещенной фонарями части дороги на темную.
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