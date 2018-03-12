|
Не помиловали: Верховный суд оставил в силе приговор бывшему главе Солигорского района
13 марта Верховный суд Беларуси подтвердил приговор Минского областного суда в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского, апелляционные жалобы обвиняемого и его защиты оставлены без удовлетворения, сообщила
Миноблсуд 4 декабря прошлого года
Суд признал чиновника виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку действий, которые это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенное в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.
В доход государства с обвиняемого суд постановил взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере 28,6 тыс. рублей.
Свою вину на суде экс-чиновник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта Верховный суд Беларуси подтвердил приговор Минского областного суда в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского,...
|
Архив (Разное)
Комментарии