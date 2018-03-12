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Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске
13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Это первое из серии мероприятий по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.
Памятный знак установлен на месте, где в конце XIX века на улице Садовой стояли дома семьи Луцкевичей — сейчас эта территория парка Янки Купалы.
Памятник открывала внучатая племянница Луцкевичей Маргарита Перова, которая живет в Санкт-Петербурге. Пять лет назад она обратилась к властям Беларуси с просьбой установить памятный знак.
Автором памятного знака является архитектор Юрий Градов, финансировал проект Мингорисполком, участие в реализации проекта приняли потомки Луцкевичей, Музей Янки Купалы, ЗБС «Бацькаўшчына», МИД Беларуси и депутаты Палаты представителей, отмечает белорусская служба
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«Это один из итогов подачи заявки на празднование 100-летия провозглашения 25 марта Белорусской Народной Республики, которая была одобрена Мингорисполкомом», — отметил политик.
По его словам, «архитекторы делали памятный камень в экстремальных условиях» в связи с краткими сроками о принятии со стороны властей соответствующего решения.
«Это знаковое событие, очень долго родственники Луцкевичей и культурные и общественные деятели добивались установления этого памятного знака», — сказал политик.
«Надеюсь, что сегодняшнее событие станет первой каплей в волне возрождения, увековечения памяти белорусской истории со стороны со стороны официальных властей Беларуси и консолидации нации, не зависимо от их политических взглядов», — заявил он.
Фото Сергей Балая
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13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Это первое из серии...
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