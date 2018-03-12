Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Это первое из серии мероприятий по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

Памятный знак установлен на месте, где в конце XIX века на улице Садовой стояли дома семьи Луцкевичей — сейчас эта территория парка Янки Купалы.

Памятник открывала внучатая племянница Луцкевичей Маргарита Перова, которая живет в Санкт-Петербурге. Пять лет назад она обратилась к властям Беларуси с просьбой установить памятный знак.

Маргарита Перова

Автором памятного знака является архитектор Юрий Градов, финансировал проект Мингорисполком, участие в реализации проекта приняли потомки Луцкевичей, Музей Янки Купалы, ЗБС «Бацькаўшчына», МИД Беларуси и депутаты Палаты представителей, отмечает белорусская служба радио «Свобода» .

В комментарии БелаПАН один из участников церемонии, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский назвал это событие «победой белорусских демократических сил».

«Это один из итогов подачи заявки на празднование 100-летия провозглашения 25 марта Белорусской Народной Республики, которая была одобрена Мингорисполкомом», — отметил политик.

По его словам, «архитекторы делали памятный камень в экстремальных условиях» в связи с краткими сроками о принятии со стороны властей соответствующего решения.

«Это знаковое событие, очень долго родственники Луцкевичей и культурные и общественные деятели добивались установления этого памятного знака», — сказал политик.

«Надеюсь, что сегодняшнее событие станет первой каплей в волне возрождения, увековечения памяти белорусской истории со стороны со стороны официальных властей Беларуси и консолидации нации, не зависимо от их политических взглядов», — заявил он.

Фото Сергей Балая