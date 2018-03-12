ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

13.03.2018 13:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Это первое из серии мероприятий по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак установлен на месте, где в конце XIX века на улице Садовой стояли дома семьи Луцкевичей — сейчас эта территория парка Янки Купалы.

Памятник открывала внучатая племянница Луцкевичей Маргарита Перова, которая живет в Санкт-Петербурге. Пять лет назад она обратилась к властям Беларуси с просьбой установить памятный знак.

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске
Маргарита Перова

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Автором памятного знака является архитектор Юрий Градов, финансировал проект Мингорисполком, участие в реализации проекта приняли потомки Луцкевичей, Музей Янки Купалы, ЗБС «Бацькаўшчына», МИД Беларуси и депутаты Палаты представителей, отмечает белорусская служба радио «Свобода».

В комментарии БелаПАН один из участников церемонии, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский назвал это событие «победой белорусских демократических сил».

«Это один из итогов подачи заявки на празднование 100-летия провозглашения 25 марта Белорусской Народной Республики, которая была одобрена Мингорисполкомом», — отметил политик.

По его словам, «архитекторы делали памятный камень в экстремальных условиях» в связи с краткими сроками о принятии со стороны властей соответствующего решения.

«Это знаковое событие, очень долго родственники Луцкевичей и культурные и общественные деятели добивались установления этого памятного знака», — сказал политик.

«Надеюсь, что сегодняшнее событие станет первой каплей в волне возрождения, увековечения памяти белорусской истории со стороны со стороны официальных властей Беларуси и консолидации нации, не зависимо от их политических взглядов», — заявил он.

 

 

Фото Сергей Балая

 

Сюжет: Столетие БНР

 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Это первое из серии...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из колонии в Горках сбежал россиянин, осужденный за пьяное ДТП: добыл паспорт и на такси уехал домой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика