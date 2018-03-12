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Декретный отпуск для отцов будет обязательным

13.03.2018 14:08 — Разное | БДГ  
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Декретный отпуск для отцов будет обязательным

Мужчин могут обязать уходить в 14-дневный декретный отпуск.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак, пишет sb.by.

По его словам, министерство внесло в законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» норму о неоплачиваемом краткосрочном отпуске для отцов.

Мужчины смогут оформить его в течение 6 месяцев после рождения ребенка.

Планируется, что зарплата в период отпуска сохраняться не будет, однако наниматель сам может предусмотреть оплату в коллективном договоре.

Подобный кратковременный отпуск для мужчин по семейным обстоятельствам уже возможен в Беларуси, но такая мера носит пока рекомендательный характер.

 
 
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Мужчин могут обязать уходить в 14-дневный декретный отпуск.

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