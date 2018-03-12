В Минске впервые покажут марафон сказок с особенными актерами

Минский театр с особенными актерами представит инклюзивные сказки-новеллы.

В Беларуси представят постановку «Дерево сказок», в которой наравне с юными актерами будут играть дети с аутизмом. Спектакль покажет в Минске Семейный инклюзив-театр «і» при поддержке телеком-оператора velcom.

«Дерево сказок» представляет собой серию мини-новелл. В них дети постараются донести до массовой аудитории идеи общества равных возможностей, а также неповторимости каждого человека и таких качеств как добро, взаимопомощь и дружба.

Отрывки нового спектакля представят на Международном конкурсе «Скрыжаваннi. Miнск», который пройдет в Минске с 16 по 18 марта. Театральная площадка в четвертый раз соберет участников из Беларуси, стран СНГ и Евросоюза. Бороться за награды инклюзивный театр будет наравне с известными европейскими труппами, не акцентируя внимание на особенностях своих актеров.

Семейный инклюзив-театр существует уже два года. За это время он представил публике три спектакля: мюзикл «Флейта-чарадзейка», который с аншлагом прошел по городам Беларуси, сказку «Чыгунка» по пьесе талантливого ребенка с аутизмом и экологическую постановку «Сказка волчьего леса». Сейчас труппа поставила перед собой новую задачу – в одном спектакле рассказать несколько историй. Юным актерам предстоит воплотить на сцене сразу образы нескольких персонажей.

«Каждый спектакль ставит перед нашими артистами новые, более сложные задачи. Нам удалось собрать вокруг себя большое количество профессиональных педагогов с открытым сердцем, которые не жалеют в том числе личного времени на подготовку актеров. Они сумели достичь потрясающего результата в работе с детьми с аутизмом, – пояснил продюсер театра Леонид Динерштейн. – Постановку поддержали и многие компании, например, velcom как генеральный партнер театра, а также Банк «Решение» и Белросстрах. Идея создания общества равных возможностей через театр, как оказалась, близка и интересна многим».

Полноценная премьера нового спектакля пройдет в Минске 2 апреля. Тогда же публике представят фильм, рассказывающий о включении особенных детей в общество на примере воспитанников театра. Документальный фильм более года снимал белорусский режиссер Сергей Исаков на безвозмездной основе. Показ картины для широкой аудитории поддержала компания velcom.

«Когда мы только инициировали создание Семейного инклюзив-театра «і», никто не знал, насколько удачным будет опыт театротерапии. Врачи, психологи и специалисты утверждали, что люди с аутизмом с трудом могут смотреть другим людям в глаза. Театр же доказал, что они способны даже играть на сцене, причем так, что зрители не могут отличить их от других актеров», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Премьера спектакля «Дерево сказок» пройдет на сцене Республиканского дворца культуры ветеранов в Минске 2 апреля, во Всемирный день информирования о проблеме аутизма. Тогда же все желающие смогут посмотреть отрывки фильма о воспитанниках театра.