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Декретный отпуск для отцов будет обязательным
Мужчин могут обязать уходить в 14-дневный декретный отпуск.
Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак, пишет
По его словам, министерство внесло в законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» норму о неоплачиваемом краткосрочном отпуске для отцов.
Мужчины смогут оформить его в течение 6 месяцев после рождения ребенка.
Планируется, что зарплата в период отпуска сохраняться не будет, однако наниматель сам может предусмотреть оплату в коллективном договоре.
Подобный кратковременный отпуск для мужчин по семейным обстоятельствам уже возможен в Беларуси, но такая мера носит пока рекомендательный характер.
Напомним, в мае минувшего года в Беларуси была создана межведомственная
В октябре Румак сообщил о том, что отцовский отпуск по уходу за ребенком
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Мужчин могут обязать уходить в 14-дневный декретный отпуск.
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