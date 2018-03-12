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Декретный отпуск для отцов будет обязательным

13.03.2018 14:08 — Разное | БДГ  
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Декретный отпуск для отцов будет обязательным

Мужчин могут обязать уходить в 14-дневный декретный отпуск.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак, пишет sb.by.

По его словам, министерство внесло в законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» норму о неоплачиваемом краткосрочном отпуске для отцов.

Мужчины смогут оформить его в течение 6 месяцев после рождения ребенка.

Планируется, что зарплата в период отпуска сохраняться не будет, однако наниматель сам может предусмотреть оплату в коллективном договоре.

Подобный кратковременный отпуск для мужчин по семейным обстоятельствам уже возможен в Беларуси, но такая мера носит пока рекомендательный характер.

Напомним, в мае минувшего года в Беларуси была создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка.

В октябре Румак сообщил о том, что отцовский отпуск по уходу за ребенком планируют внести в Трудовой кодекс Беларуси. По мнению чиновника, такая мера принесет матери «облегчение семейной нагрузки после рождения малыша». Румак сообщил, что будут также рассмотрены «гибкие» формы занятости, дистанционная работа для матерей, воспитывающих малолетних детей.

 
 
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Мужчин могут обязать уходить в 14-дневный декретный отпуск.

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