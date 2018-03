Эстонский солдат катается на лыжах, зацепившись за БМП

На страничке Logistics Staff Officer в Twitter было опубликовано видео катания на лыжах солдата эстонской армии, который держался за трос, привязанный к БМП CV9035NL (Stridsfordon 90). Это бывшие боевые машины армии Нидерландов. Сами CV9035NL производятся в Швеции.

You should never miss an opportunity to improve your skiing skills. Especially, if you are deployed in snowy Estonia