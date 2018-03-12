Эстонский солдат катается на лыжах, зацепившись за БМП
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На страничке Logistics Staff Officer в Twitter было опубликовано катания на лыжах солдата эстонской армии, который держался за трос, привязанный к БМП CV9035NL (Stridsfordon 90). Это бывшие боевые машины армии Нидерландов. Сами CV9035NL производятся в Швеции. видео
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