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Mitsubishi Eclipse Cross для рынка ТС получит турбомотор, работающий на 92-м бензине
Созданная на платформа Mitsubishi Outlander модель, выпускаемая на заводе в японском Оказаки — на пути на рынок ТС. Новинка дополнит линейку «паркетников» марки, включающей ASX и Outlander.
Как и в Европе, в наших краях
Новинка будет доступна в пяти вариантах исполнения. Уже в «базе» предусмотрены семь подушек безопасности, климат-контроль, аудиосистема с 4 динамиками и USB-разъемом, камера кругового обзора и подогрев передних сидений. Для более богатых комплектаций предложат панорамную крышу, проекционный дисплей, аудиосистему Rockford Fosgate и различные системы активной безопасности.
Известно, что у российских дилеров первые Eclipse Cross появятся в конце апреля. Цены и комплектации объявят на следующей неделе.
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Специально для российского рынка полуторалитровый двигатель Mitsubishi Eclipse Cross дефорсировали до 150 "лошадок" и позволили ему работать на 92-м бензине.
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