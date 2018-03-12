Mitsubishi Eclipse Cross для рынка ТС получит турбомотор, работающий на 92-м бензине

Созданная на платформа Mitsubishi Outlander модель, выпускаемая на заводе в японском Оказаки — на пути на рынок ТС. Новинка дополнит линейку «паркетников» марки, включающей ASX и Outlander.

Как и в Европе, в наших краях Eclipse Cross будет продаваться с единственным двигателем — 1,5-литровой турбо-«четверкой», которая специально для России была дефорсирована со 163 до 150 лошадиных сил и адаптирована для заправки топливом АИ-92. Крутящий момент агрегата достигает 250 Нм, коробка передач переднеприводных версий — 6-ступенчатая «механика», полноприводные модификации могут оснащаться также вариатором.

Новинка будет доступна в пяти вариантах исполнения. Уже в «базе» предусмотрены семь подушек безопасности, климат-контроль, аудиосистема с 4 динамиками и USB-разъемом, камера кругового обзора и подогрев передних сидений. Для более богатых комплектаций предложат панорамную крышу, проекционный дисплей, аудиосистему Rockford Fosgate и различные системы активной безопасности.

Известно, что у российских дилеров первые Eclipse Cross появятся в конце апреля. Цены и комплектации объявят на следующей неделе.