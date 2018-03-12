«А что, если завтра война: где искать спасения от бомб, пуль или, не дай Бог, радиации?» Такие мысли хоть раз, но посещали любого человека. Немного параноидально, но когда Ной начинал строить Ковчег, дождя тоже не было. Для тех, кому «Судный день» не кажется отдаленной перспективой, у нас хорошие новости. На земле есть место, которое специально предназначено, чтобы схорониться от природных катаклизмов, нападения Северной Кореи или нашествия зомби.

Фото: www.terravivos.com

В Южной Дакоте (США), к югу от города Эджмонт находится самое большое сообщество людей, которые готовятся к выживанию в условиях масштабных природных катаклизмов или военных действий.

Раньше это был военный объект американской армии, где в бетонных бункерах хранились боеприпасы. В 1967 году базу закрыли. Теперь все, что было построено военными инженерами находится в частной собственности — в 2016 году территорию со всеми объектами выкупила калифорнийская компания Vivos.

На территории размерами 6.4×9 километров расположены 575 бункеров, в которых при необходимости может укрыться от 5 до 10 тысяч человек.

Фото: www.terravivos.com

Каждый бункер был построен и укреплен так, чтобы противостоять внутреннему взрыву в 500 тонн тротила. Объекты равноудалены друг от друга в среднем на 120 метров. К каждому из них ведет дорога. На территории есть несколько взлетно-посадочных полос для частных самолетов.

База находится в самой безопасной части Северной Америки на высоте 1158 метров над уровнем моря. До ближайшей военной части, которая теоретически могла бы стать объектом нападения врагов — 160 километров.

Каждый бункер защищен толстым слоем земли, чтобы противостоять поверхностной взрывной волне, а также радиоактивным осадкам. Вся территория базы имеет эффективную дренажную систему.

Фото: www.terravivos.com

Водоснабжение на базе обеспечивается двумя артезианскими колодцами, глубиной более 300 метров. Вода из них перекачивается в подземные железобетонные резервуары. От них к каждому бункеру идет подземный водопровод. Размеры бункеров позволяют комфортно разместиться в нем от 10 до 24 людям с годовым запасом всего необходимого. Бункеры герметичны, на входе установлена массивная железобетонная противовзрывная дверь.

Есть несколько вариантов остаться на территории базы. План «А» — купить свой бункер. Единовременный платеж составляет 25 000 долларов плюс годовая арендная плата в размере 1000 долларов. Помещения предоставляются в состоянии «как есть», без внутренних улучшений, оборудования или мебели.

Фото: www.terravivos.com

Фото: www.terravivos.com

Есть и план «Б». Можно купить место в бункере за 7,5 тысяч долларов. Цена включает в себя отдельное двухъярусное пространство для одного человека.

Фото: www.terravivos.com

По мере того, как на базе будут появляться новые бункеровладельцы, здесь собираются строить магазин, ресторан-бар, барбекю, общественный театр, спа-центр с гидромассажем, тренажерный зал, медицинскую клинику, гидропонные сады, конференц-залы, классные комнаты, часовню, конюшню.

Фото: www.terravivos.com

Сейчас бункеры активно распродаются, и сообщество тех, кто хотел бы выжить, становится шире. На базе они периодически встречаются. Наверное, чтобы за бокалом обсудить перспективы внешней военной угрозы.

А вот какой рекламный ролик размещен на сайте компании, которая занимается продажей бункеров: