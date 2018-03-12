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«Мы не можем покупать другие». Белорусскую вертикаль пересаживают на Geely
В президентский автопарк покупают четыре представительских Mercedes-Benz за 317 тысяч долларов, а дрогичинским идеологам не хватило денег на Geely.
Четыре Mercedes, один Geely Atlas и одну Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью 600 тысяч долларов покупает автотранспортное предприятие Управления делами президента. Такая заявка
Самый дешевый автомобиль в пополнении президентского автопарка — Geely Atlas за 28 тысяч долларов, а самый дорогой — Mercedes-Benz S560 4MATIC Long за 170 тысяч долларов.
Для чиновников низового уровня за государственный счет приобретаются автомобили попроще.
Ганцевичский райисполком за счет бюджета
«Его предшественнику, тоже УАЗу, было уже десять лет. А от Geely не было предложений», — коротко пояснили покупку в райисполкоме. На новой машине уже ездят. Говорят, что «не только председатель райисполкома».
Почти во всех заявках на автомобили, где источником финансирования указан местный бюджет, хотят купить Geely, а там, где источником указаны собственные средства, берут и Volkswagen, и Renault.
Так, Островецкое районное унитарное жилищно-коммунальное предприятие
«Наше предприятие оказывает услуги по жилищно-коммунальному хозяйству и частным предприятиям, и физическим лицам», — пояснили источник финансирования.
А вот в Пинском горисполкоме за средства местного бюджета собираются
Желаемая цена — 25 тысяч долларов. «У нас уже есть три Geely, но пока нет финансирования, не знаем, состоится ли эта заявка», — отметил представитель горисполкома.
Отметим, что президентский
В Ольшанском сельском исполнительном комитете хотели купить за счет местного бюджета Geely Atlas стоимостью 22 тысячи долларов. Но закупка не состоялась, в связи с «недостаточным количеством участников аукциона».
Не удалось купить новый Geely и отделу идеологии Дрогичинского райисполкома. Там за железного китайского коня давали скромные 13 тысяч долларов.
«Нету средств на это. В области нам рекомендовали Geely», — коротко ответили в отделе.
Новенький внедорожник Renault New Duster за 18 тысяч долларов
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А президентский автопарк тем временем готовится принять четыре новых представительских «Мерседеса».
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