«Мы не можем покупать другие». Белорусскую вертикаль пересаживают на Geely

В президентский автопарк покупают четыре представительских Mercedes-Benz за 317 тысяч долларов, а дрогичинским идеологам не хватило денег на Geely.

Четыре Mercedes, один Geely Atlas и одну Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью 600 тысяч долларов покупает автотранспортное предприятие Управления делами президента. Такая заявка размещена на сайте госзакупок.

Самый дешевый автомобиль в пополнении президентского автопарка — Geely Atlas за 28 тысяч долларов, а самый дорогой — Mercedes-Benz S560 4MATIC Long за 170 тысяч долларов.

Для чиновников низового уровня за государственный счет приобретаются автомобили попроще.

Ганцевичский райисполком за счет бюджета купил внедорожник УАЗ «Патриот» за 20,5 тысячи долларов.

«Его предшественнику, тоже УАЗу, было уже десять лет. А от Geely не было предложений», — коротко пояснили покупку в райисполкоме. На новой машине уже ездят. Говорят, что «не только председатель райисполкома».

Почти во всех заявках на автомобили, где источником финансирования указан местный бюджет, хотят купить Geely, а там, где источником указаны собственные средства, берут и Volkswagen, и Renault.

Так, Островецкое районное унитарное жилищно-коммунальное предприятие покупает Volkswagen Passat за 30 тысяч долларов. На новый автомобиль заработали сами, сказали на предприятии.

«Наше предприятие оказывает услуги по жилищно-коммунальному хозяйству и частным предприятиям, и физическим лицам», — пояснили источник финансирования.

А вот в Пинском горисполкоме за средства местного бюджета собираются закупить «автомобиль легковой пассажирский». Марка не указана, но «этот автомобиль тоже Geely, мы не можем покупать другие», сказали в горисполкоме.

Желаемая цена — 25 тысяч долларов. «У нас уже есть три Geely, но пока нет финансирования, не знаем, состоится ли эта заявка», — отметил представитель горисполкома.

Отметим, что президентский указ № 119 , регулирующий порядок закупки служебных автомобилей, устанавливает только потолок стоимости машины — 25 тысяч евро, необходимость приобретать автомобиль определенной марки или конкретного производителя не прописана.

В Ольшанском сельском исполнительном комитете хотели купить за счет местного бюджета Geely Atlas стоимостью 22 тысячи долларов. Но закупка не состоялась, в связи с «недостаточным количеством участников аукциона».

Не удалось купить новый Geely и отделу идеологии Дрогичинского райисполкома. Там за железного китайского коня давали скромные 13 тысяч долларов.

«Нету средств на это. В области нам рекомендовали Geely», — коротко ответили в отделе.