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Власти Таиланда не пустили агентов ФБР к Насте Рыбке
По данным американских СМИ, агенты Федерального бюро расследований США хотели встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде.
По информации телеканала
Запрос был отклонен в связи с тем, что в Таиланде с задержанными имеют право встречаться только члены семьи и законные представители, пишет
Напомним, полиция Таиланда задержала уроженцев Беларуси Настю Рыбку и Алекса Лесли после организации секс-тренинга для российских туристов.
Все задержанные, среди которых восемь россиян, гражданка Беларуси и латвиец,
Как сообщалось, белоруска
«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тюрьме», — заявила она и уточнила, что является «единственным свидетелем, недостающим звеном связи России с выборами в США».
Она также просила предоставить ей убежище в США. В посольстве США в Минске
Не стал помогать Рыбке и Госдепартамент США, так как она не имеет американского гражданства. Об этом
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По данным американских СМИ, агенты Федерального бюро расследований США хотели встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде.
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