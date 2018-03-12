Власти Таиланда не пустили агентов ФБР к Насте Рыбке

По данным американских СМИ, агенты Федерального бюро расследований США хотели встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде.

Фото с соцсети Насти Рыбки

По информации телеканала CNN , который ссылается на высокопоставленного чиновника в Таиланде, сотрудники американской спецслужбы связывались с иммиграционной службой страны на предмет встречи, но получили отказ.

Запрос был отклонен в связи с тем, что в Таиланде с задержанными имеют право встречаться только члены семьи и законные представители, пишет gazeta.ru .

Напомним, полиция Таиланда задержала уроженцев Беларуси Настю Рыбку и Алекса Лесли после организации секс-тренинга для российских туристов.

Все задержанные, среди которых восемь россиян, гражданка Беларуси и латвиец, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список.

Как сообщалось, белоруска обратилась к «уважаемой американской прессе» и предложила ей рассказать «все эти недостающие пазлы» о связи российских депутатов с Манафортом, Трампом и «со всей этой шумихой с выборами в США».

«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тюрьме», — заявила она и уточнила, что является «единственным свидетелем, недостающим звеном связи России с выборами в США».

Она также просила предоставить ей убежище в США. В посольстве США в Минске ответили , что для того чтобы иметь возможность получить политубежище, заявителю необходимо находиться на территории США, а за пределами государства можно обратиться лишь за статусом беженца.