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Власти Таиланда не пустили агентов ФБР к Насте Рыбке

13.03.2018 15:03 — Разное | Навiны  
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По данным американских СМИ, агенты Федерального бюро расследований США хотели встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде.

Власти Таиланда не пустили агентов ФБР к Насте Рыбке
Фото с соцсети Насти Рыбки

По информации телеканала CNN, который ссылается на высокопоставленного чиновника в Таиланде, сотрудники американской спецслужбы связывались с иммиграционной службой страны на предмет встречи, но получили отказ.

Запрос был отклонен в связи с тем, что в Таиланде с задержанными имеют право встречаться только члены семьи и законные представители, пишет gazeta.ru.

Напомним, полиция Таиланда задержала уроженцев Беларуси Настю Рыбку и Алекса Лесли после организации секс-тренинга для российских туристов.

Власти Таиланда не пустили агентов ФБР к Насте Рыбке

Кто такая Настя Рыбка, которая обвиняет российского олигарха в изнасиловании

Все задержанные, среди которых восемь россиян, гражданка Беларуси и латвиец, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список.

Как сообщалось, белоруска обратилась к «уважаемой американской прессе» и предложила ей рассказать «все эти недостающие пазлы» о связи российских депутатов с Манафортом, Трампом и «со всей этой шумихой с выборами в США».

«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тюрьме», — заявила она и уточнила, что является «единственным свидетелем, недостающим звеном связи России с выборами в США».

Она также просила предоставить ей убежище в США. В посольстве США в Минске ответили, что для того чтобы иметь возможность получить политубежище, заявителю необходимо находиться на территории США, а за пределами государства можно обратиться лишь за статусом беженца.

Не стал помогать Рыбке и Госдепартамент США, так как она не имеет американского гражданства. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

 
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По данным американских СМИ, агенты Федерального бюро расследований США хотели встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде.

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