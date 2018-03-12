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МОК был готов разрешить Бьорндалену выступить за Беларусь на Олимпиаде-2018

13.03.2018 15:03 — Разное | Tut.by  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что рассматривал возможность выступить за сборную Беларуси на Играх в Пхенчхане.

— Да, теоретически была такая возможность, это вполне могло получиться. Я поблагодарил, но ответил отказом, думаю, это было правильное решение.

— Сложно было отказаться?

— Это было окончательное решение. Я долго размышлял над тем, верно я поступил или нет. Я был мотивирован выступать, набрал хорошую форму, так что это была сложная дилемма. Я норвежец, было бы сложно выйти на стадион в белорусской форме. Не думаю, что это было бы правильно. Поэтому мое решение было оправданно, — сказал Бьорндален.

Как сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК), Бьорндалену было бы разрешено выступить за Беларусь в Пхенчхане-2018. МОК и Международный союз биатлонистов (IBU) мог отменить карантин для норвежца при переходе в белорусскую команду.

— Да. Но я не хочу говорить о том, как далеко это зашло. В итоге решение принял я сам. Я провел много отличных соревнований за Норвегию, так что это было бы неправильно, — добавил спортсмен.

— Это было очень мудро. Он норвежец и всю жизнь будет считаться норвежской легендой с нашим флагом на груди, — отметил Тарьей Бё.

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что рассматривал возможность выступить за сборную Беларуси на Играх в Пхенчхане.

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