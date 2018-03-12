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Мост через Свислочь на проспекте Машерова будет отремонтирован в 2018 году

13.03.2018 15:19 — Разное | Навiны  
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Мост через реку Свислочь на проспекте Машерова в Минске, в районе Банка развития и парка Победы, будет капитально отремонтирован в 2018 году, сообщил 13 марта на пресс-конференции генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

«В этом году будет сделан капитальный ремонт с модернизацией моста через Свислочь по улице Машерова. В ходе капремонта планируется укрепить конструкции, заменить асфальтобетонное покрытие и перильное ограждение, оштукатурить и покрасить мост, расширить тротуары для пешеходов», — сказал гендиректор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».

По его словам, на время ремонтных работ закрывать мост для движения не планируется, пишет БелаПАН. «Мы будем работать поэтапно. Но какие-то ограничения для движения, возможно, будут», — отметил он.

«Также текущий ремонт будем проводить на 12-14 мостах и путепроводах», — дополнил Глинский.

«В целом у нас на балансе в Минске 101 мост и путепровод, за которые отвечает УП «Горавтомост», — подытожил он.

 
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Мост через реку Свислочь на проспекте Машерова в Минске, в районе Банка развития и парка Победы, будет капитально отремонтирован в 2018 году, сообщил 13 марта на...

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