В Европе спиннеры попали в список опасных для здоровья товаров

Модные в прошлом году игрушки оказались в списке опасных для здоровья детей товаров, сообщает отчет Европейской комиссии за 2017 год. Причина — большое количество мелких деталей, которые может проглотить ребенок.

Фото: macleans.ca

В докладе комиссии об обновленном по результатам 2017 года списке непродовольственных товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья, спиннер — на первом месте.

— Проверки, проведенные в отношении некоторых образцов спиннеров, выявили проблемы, особенно с моделями, которые используют миниатюрные элементы питания, — пишут авторы доклада.

Такие батарейки нужны для подсветки игрушки. Если ребенок их проглотит, это может привести к ожогам пищевода или кишечника. Маленькие детали есть и в самой конструкции спиннера. В странах Европы зафиксированы случаи, когда детям требовалось срочная медицинская помощь из-за того, что они глотали детали этой игрушки.