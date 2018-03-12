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В Европе спиннеры попали в список опасных для здоровья товаров
Модные в прошлом году игрушки оказались в списке опасных для здоровья детей товаров,
В докладе комиссии об обновленном по результатам 2017 года списке непродовольственных товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья, спиннер — на первом месте.
— Проверки, проведенные в отношении некоторых образцов спиннеров, выявили проблемы, особенно с моделями, которые используют миниатюрные элементы питания, — пишут авторы доклада.
Такие батарейки нужны для подсветки игрушки. Если ребенок их проглотит, это может привести к ожогам пищевода или кишечника. Маленькие детали есть и в самой конструкции спиннера. В странах Европы зафиксированы случаи, когда детям требовалось срочная медицинская помощь из-за того, что они глотали детали этой игрушки.
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Модные в прошлом году игрушки оказались в списке опасных для здоровья детей товаров, сообщает отчет Европейской комиссии за 2017 год.
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