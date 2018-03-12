Десять человек подали заявки на осуществление регулярных пассажирских междугородних перевозок маршрутными такси в регионе, рассказали TUT.BY в Могилевском облисполкоме. Это те, кто готов перестать быть «нерегулярщиком» после вступления в силу изменений в Законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

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Напомним, с 23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новый документ изменил работу перевозчиков, которые ездили по междугородним маршрутам. Чтобы не нарушить закон, они должны из «нерегулярщиков» перейти в «регулярщики». Для этого надо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. На новых условиях перевозчики ездить не хотят, считая, что это ущемляет и дискредитирует их права.

— На сегодня, 13 марта, заявки подали 10 человек, — рассказал начальник отдела транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству облисполкома Владимир Казусев. — Остальные — в процессе сбора необходимых документов. Сколько именно тех, кто собирается подавать заявку, сказать сложно. Но мы в этом направлении работаем. Возможно, будем приглашать частных перевозчиков на еще одну встречу.

По словам Владимира Казусева, те, кто подал заявку на осуществление регулярных пассажирских перевозок, — маршрутчики, работающие по направлениям Могилев — Минск, Бобруйск, Горки, Чаусы.

1 марта в Могилевском облисполкоме собирали маршрутчиков-«нерегулярщиков», чтобы объяснить изменения в законе. Чиновники пообещали взять под контроль расчеты вокзалов с маршрутчиками — раньше были случаи, когда вокзалы задерживали выплату денег за билеты на частные маршруты.

Пока одни маршрутчики пытаются подстроиться под новое законодательство, другие решили действовать по-другому: они написали письмо президенту с просьбой приостановить Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Поддержать их они попросили своих пассажиров из более чем 60 населенных пунктов Беларуси. Например, так собирали подписи в Бобруйске . В итоге к письму, которое направили Александру Лукашенко, прикрепили более 80 тыс. подписей пассажиров, которые хотят ездить по прежним правилам.