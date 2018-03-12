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Заявки на перевозки на Могилевщине подали 10 "нерегулярщиков". Часть маршрутчиков - в процессе
Десять человек подали заявки на осуществление регулярных пассажирских междугородних перевозок маршрутными такси в регионе, рассказали TUT.BY в Могилевском облисполкоме. Это те, кто готов перестать быть «нерегулярщиком» после вступления в силу изменений в Законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
— На сегодня, 13 марта, заявки подали 10 человек, — рассказал начальник отдела транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству облисполкома Владимир Казусев. — Остальные — в процессе сбора необходимых документов. Сколько именно тех, кто собирается подавать заявку, сказать сложно. Но мы в этом направлении работаем. Возможно, будем приглашать частных перевозчиков на еще одну встречу.
По словам Владимира Казусева, те, кто подал заявку на осуществление регулярных пассажирских перевозок, — маршрутчики, работающие по направлениям Могилев — Минск, Бобруйск, Горки, Чаусы.
1 марта в Могилевском облисполкоме собирали маршрутчиков-«нерегулярщиков», чтобы объяснить изменения в законе. Чиновники
Пока одни маршрутчики пытаются подстроиться под новое законодательство, другие решили действовать по-другому: они написали письмо президенту с просьбой приостановить Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Поддержать их они попросили своих пассажиров из более чем 60 населенных пунктов Беларуси. Например,
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На регулярные рейсы готовы выйти маршрутки, связывающие Могилев и Минск, Горки, Бобруйск, Чаусы.
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