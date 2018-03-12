Контрабандистам не удалось на беспилотнике переправить сигареты в Польшу

Брестские пограничники в пограничной полосе на участке ответственности погранзаставы «Знаменка» пресекли попытку незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через белорусско-польскую границу.

Как сообщает Госпогранкомитет, правонарушение было совершено девятого марта. По оперативной информации, квадрокоптер нашли в лесном массиве в 500 м от линии границы. К беспилотному летательному аппарату был прикреплен груз — 300 пачек сигарет, пишет БелаПАН .

В настоящее время все лица, причастные к противоправной деятельности, установлены. Они будут привлечены к ответственности за нарушение пограничного режима по ч. 1 ст. 23.30 КоАП.

Кроме того, решается вопрос о привлечении их к ответственности таможенными органами по ст. 14.1. КоАП (перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время).

За нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей подозреваемых привлекут к ответственности по ст. 18.41 КоАП.

Все эти статьи предусматривают наказание в виде крупных штрафов.