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Сингапур второй год подряд возглавил рейтинг «умных городов» мира
13.03.2018 15:25 — Разное | Ежедневник
Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира 2017 года. При исследованиях, проведенных компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel, учитывались развитие интернет-технологий и проникновение их в ключевые сферы жизни.
Город-государство Сингапур лидирует в данном рейтинге второй год подряд.
По результатам исследования, составлен топ-20 городов, в которых интернет-технологии максимально внедрены в систему управления, позволяют улучшить транспортную инфраструктуру, здравоохранение, поддержание общественного порядка.
В Сингапуре наилучшим образом продумана дорожная сеть, что позволяет уменьшать пробки и увеличивать тем самым мобильность жителей. Законодательством Сингапура усложнен процесс приобретения автомобилей, что благотворно влияет на предупреждение пробок на дорогах.
Сингапур также оказался лидером в сфере распространения высоких технологий в медицинской сфере. Специальные медицинские приложения позволяют человеку постоянно следить за своим здоровьем и дистанционно общаться с врачами.
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Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира 2017 года. При исследованиях, проведенных компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel, учитывались развитие...
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