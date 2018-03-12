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Сингапур второй год подряд возглавил рейтинг «умных городов» мира

13.03.2018 15:25 — Разное | Ежедневник  
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Сингапур второй год подряд возглавил рейтинг «умных городов» мира

Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира 2017 года. При исследованиях, проведенных компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel, учитывались развитие интернет-технологий и проникновение их в ключевые сферы жизни.

Город-государство Сингапур лидирует в данном рейтинге второй год подряд.

По результатам исследования, составлен топ-20 городов, в которых интернет-технологии максимально внедрены в систему управления, позволяют улучшить транспортную инфраструктуру, здравоохранение, поддержание общественного порядка.

В Сингапуре наилучшим образом продумана дорожная сеть, что позволяет уменьшать пробки и увеличивать тем самым мобильность жителей. Законодательством Сингапура усложнен процесс приобретения автомобилей, что благотворно влияет на предупреждение пробок на дорогах.

Сингапур также оказался лидером в сфере распространения высоких технологий в медицинской сфере. Специальные медицинские приложения позволяют человеку постоянно следить за своим здоровьем и дистанционно общаться с врачами.

Также в Сингапуре наилучшим образом отлажена система видеонаблюдения, которая позволяет молниеносно реагировать на совершенные правонарушения.

Второе место рейтинга занял Лондон, за которым следуют американские мегаполисы Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго. Сеул и Токио расположились на шестом и восьмом местах соответственно, сообщает РБК.

Среди европейских городов с развитой подобной инфраструктурой - Берлин (седьмая строчка) и Барселона (девятая).
 
 
 
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Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира 2017 года. При исследованиях, проведенных компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel, учитывались развитие...

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