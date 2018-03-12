Мягкие полотенца, свежий плед и чистые подушки: секреты деликатной стирки

Еще несколько десятилетий назад незаурядная стирка требовала физических усилий. Но с приходом в нашу повседневную жизнь стиральных машин этот процесс в корне изменился. Однако определенные проблемы остались неизменными. Связано это с тем, что некоторые материалы, не терпящие соседства других, требуют особенного способа стирки. К примеру, как правильно стирать пуховики, подушки или одеяла? Конечно, всегда есть вариант — химчистка в Минске . Но бывает, что обстоятельства не позволяют воспользоваться такой возможностью, поэтому приходится решать проблему в домашних условиях.

Верные помощники в стирке – соль, сахар и сода

При стирке в жесткой воде постельное белье или полотенца часто выглядят так, будто их длительное время держали в растворе крахмала. Как правильно стирать эти вещи? С помощью современных средств — кондиционеров. Однако, если вас расдражают отдушки, можно применить бюджетный способ, проверенный временем. Постиранные полотенца опускают на 10 минут в миску с соленой водой, потом отправляют в машинку на полоскание либо добавляют соль при последнем полоскании прямо в машинку.

К тому же, соль поможет вывести желтые пятна, возникшие от пота или молока: 4 столовых ложки растворяют в литре горячей воды и натирают пятна до полного их исчезновения.

Чтобы тюль после стирки стал жестче, а хлопковые изделия обрели плотность, нужно знать, как правильно стирать их. Для достижения выше названного эффекта используют сахар — антипод соли. Пару ложек добавляют на последней стадии — полоскании.

Отлично дезодорирует и отстирывает вещи пищевая сода. Если одежда пропиталась дымом от костра или извлечена из старого шкафа либо дачного балкона, замочите ее в растворе соды на несколько часов, лучше — на всю ночь. Потом тщательно прополощите.

Жирные и маслянистые пятна успешно убираются современными пятновыводителями, основой которых является сода.

Пятна на одежде или скатерти после дружного застолья легко убрать с помощью густой смеси соды и воды, которую наносят на пятно. Состав легонько втереть, оставить на 15-20 минут, прополоскать. Если загрязнение осталось, повторяем все еще раз.

Однако «содовая терапия» противопоказана вещам, для которых применяют сухую чистку.

Стираем подушки и одеяла

Чтобы машинная стирка одеяла была успешной, необходимо определить, из чего оно состоит. Если наполнителем служит бамбук или синтепон, машину настраивают на «деликатную стирку» с температурой 40 градусов отжимом в 600 оборотов.

Потом вещь встряхивают, оставляя до полного высыхания. А вот пуховые изделия или большие по размерам отдайте в химчистку.

Многие хозяйки хоть раз в жизни сталкивались с тем, что после стирки подушки сбивались в комок. Это потому, что они не знали, как правильно стирать эти постельные принадлежности и какие секреты кроются в этом процессе. А секрет довольно прост – это специальные шарики, размером в апельсин. Эти изделия, похожие на ежиков, по всей поверхности имеют пупырышки, которые не позволяют наполнителю сбиться в сплошной ком. Но помните, что пух и перо лучше чистить в химчистке.

Метод с шариками используют для стирки пуховых пальто, курток, комбинезонов. Шарики продают в хозяйственных магазинах. За неимением оных можно использовать также теннисные мячики, только предварительно их нужно выстирать во избежание разводов на вещах.

Стирка с шариками — явление довольно громкое, поэтому запускают ее днем.

Стирка пледов и шерстяных свитеров

Для стирки шерстяных одеял или свитеров используют разновидность шариков из полипропилена, которые вычесывают скатанные волокна, тем самым помогают предотвратить появление катышков. И не забывайте о специальных средствах для стирки шерстяных изделий.

А как же обувь?

Не знаете, как правильно стирать спортивную обувь? Поместите ее в специальный мешок для стирки. Только не перепутайте с мешком для деликатных вещей: нам нужен тот, что дополнен поролоновыми планками для защиты от деформации. Прежде чем отправить кроссовки в машинку, выньте шнурки и промойте подошву водой. Конечно, можно обойтись в стирке и без специального мешка, но будьте готовы, что кроссовки будут «прыгать» в стиральной машине.

Часто теряете носки в барабане? Тогда вам на помощь придут силиконовые зажимы: они похожи на цветы с отверстием посередине, куда вставляют носки за кончики перед стиркой, чтобы они не смогли «убежать».

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