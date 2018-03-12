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Время просмотра телевизора влияет на риск рака толстой кишки
Специалисты из Имперского колледжа Лондона
Ученые проверили, как часто колоректальный рак развивался у людей с привычкой смотреть телевизор каждый вечер по несколько часов подряд, — по сравнению с теми, кто смотрит телевизор не больше часа в день. У исследователей был доступ к данным более чем полумиллиона мужчин и женщин, наблюдения велись шесть лет.
Команда пришла к выводу: привычка смотреть телевизор дольше четырех часов в день повышает риск развития рака толстого кишечника у мужчин.
— Сидячий образ жизни однозначно связан с увеличением веса и большим количеством жира в организме. Избыточный жир может влиять на уровень гормонов и других химических веществ, которые могут воздействовать на рост клеток. А это может увеличить риск рака кишечника, —
Как ни странно, связи между временем, проведенным за компьютером, и риском развития рака кишечника не нашли. Один из авторов работы доктор Нейл Мерфи отметил: люди, которые привыкли подолгу смотреть телевизор, часто имеют и другие вредные привычки — курение, употребление алкоголя, частые перекусы. Линда Болд высказала мнение, что такое отличие может быть вызвано большим количеством ТВ-рекламы нездоровой еды.
Также ученые напомнили, что если сохранять здоровый вес, употреблять меньше алкоголя, заниматься спортом и следовать богатой фруктами и овощами диете, то можно существенно сократить риск развития рака кишечника как у мужчин, так и у женщин.
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Специалисты из Имперского колледжа Лондона изучили, есть ли связь между сидячим образом жизни и риском развития рака кишечника. Результаты опубликованы в British Journal...
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