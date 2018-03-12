Трамп уволил Тиллерсон с поста госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп уволил главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсон.

Как сообщается, на его место назначен директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

Трамп считает, что новый руководитель Госдепартамента «фантастически справится» на новом рабочем месте.