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Трамп уволил Тиллерсон с поста госсекретаря США

13.03.2018 15:53 — Разное | Навiны  
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Президент США Дональд Трамп уволил главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсон.

Тиллерсон: режим санкций не изменится, пока российское вторжение в Украину не завершится

Как сообщается, на его место назначен директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

Трамп считает, что новый руководитель Госдепартамента «фантастически справится» на новом рабочем месте.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство, пишет meduza.io.

 
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Президент США Дональд Трамп уволил главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсон.

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