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В Беларусь идет резкое похолодание: объявлен оранжевый уровень опасности
К концу недели в Беларуси резко похолодает, местами столбик термометра опустится до -10°С.
Как сообщили в Гидрометцентре республики, 16 марта погоду, в основном, обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие по периферии обширного антициклона с центром над Швецией.
В отдельных районах ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С (по северу при прояснениях -9..-10°С), днем -1..-6°С, по югу 0..+2°С.
В связи с неблагоприятным погодным явлением в стране на пятницу объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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К концу недели в Беларуси резко похолодает, местами столбик термометра опустится до -10°С.
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