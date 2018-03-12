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Резкое похолодание ожидается в Беларуси в пятницу

13.03.2018 16:17 — Разное | БДГ  
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Резкое похолодание ожидается в Беларуси в пятницу

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками 16 марта из-за похолодания – ночью до 8 градусов ниже нуля.

Об этом сообщают в Белгидрометцентре, отмечая, что уже в среду ожидается мокрый снег и гололед.

От минус трех до плюс пяти ночью и до 8-13 выше нуля днем будет 14 марта. В четверг обещают мокрый снег, дождь, гололед, от -3 до +3, в южных районах – до 4-6 тепла.

В пятницу резко похолодает, подует северо-западный порывистый ветер, ночью на всей территории страны – минусовая температура: от 2 (в южных районах) до минус 10 по северу республики. Днем – от -1-6 до +2. На дорогах - гололедица.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками 16 марта из-за похолодания – ночью до 8 градусов ниже нуля. Об этом сообщают в Белгидрометцентре, отмечая, что уже в...

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