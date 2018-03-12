В Лиде задержали нетрезвого подростка на родительской машине

Нетрезвого подростка задержали в Лиде в ночь на 8 марта сотрудники отдельного спецвзвода «Дельта» ГАИ УВД облисполкома. Парень выпил бутылку пива и решил покататься на родительской машине, сообщает гродненская Госавтоинспекция.

После задержания 16-летний подросток объяснял, что нашел закрытую пол-литровую бутылку пива в подъезде своего дома и выпил ее. Потом взял ключи от родительского автомобиля Volkswagen и катался на нем возле магазина по улице Красноармейской. Когда возвращался домой, его остановила ГАИ — но парень не сразу выполнил требования об остановке.

Мама подростка пояснить, как так получилось, не смогла — была на мероприятии, посвященном празднику, а отец работал в ночную смену.