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В Лиде задержали нетрезвого подростка на родительской машине

13.03.2018 16:23 — Разное | Tut.by  
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Нетрезвого подростка задержали в Лиде в ночь на 8 марта сотрудники отдельного спецвзвода «Дельта» ГАИ УВД облисполкома. Парень выпил бутылку пива и решил покататься на родительской машине, сообщает гродненская Госавтоинспекция.

После задержания 16-летний подросток объяснял, что нашел закрытую пол-литровую бутылку пива в подъезде своего дома и выпил ее. Потом взял ключи от родительского автомобиля Volkswagen и катался на нем возле магазина по улице Красноармейской. Когда возвращался домой, его остановила ГАИ — но парень не сразу выполнил требования об остановке.

Мама подростка пояснить, как так получилось, не смогла — была на мероприятии, посвященном празднику, а отец работал в ночную смену.

 
 
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Парень взял ключи от родительского автомобиля Volkswagen и катался на нем возле магазина по улице Красноармейской. Когда возвращался домой, не сразу выполнил...

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