|
В Лиде задержали нетрезвого подростка на родительской машине
Нетрезвого подростка задержали в Лиде в ночь на 8 марта сотрудники отдельного спецвзвода «Дельта» ГАИ УВД облисполкома. Парень выпил бутылку пива и решил покататься на родительской машине,
После задержания 16-летний подросток объяснял, что нашел закрытую пол-литровую бутылку пива в подъезде своего дома и выпил ее. Потом взял ключи от родительского автомобиля Volkswagen и катался на нем возле магазина по улице Красноармейской. Когда возвращался домой, его остановила ГАИ — но парень не сразу выполнил требования об остановке.
Мама подростка пояснить, как так получилось, не смогла — была на мероприятии, посвященном празднику, а отец работал в ночную смену.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень взял ключи от родительского автомобиля Volkswagen и катался на нем возле магазина по улице Красноармейской. Когда возвращался домой, не сразу выполнил...
|
Архив (Разное)
Комментарии