Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что биатлонисты его страны не выступят на этапе Кубка мира в Тюмени.

Игорь Жданов. Фото: facebook.com/zhdanovihor

— Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени, — написал Игорь Жданов на своей странице в Фэйсбуке .

Ранее о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта, заявили команды Чехии, США и Канады.