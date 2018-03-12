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Отпуска за свой счет, низкие зарплаты и дома-призраки. 6 фактов про самый "тунеядский" район
Лоевский район
Президент — руководителю района: «Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни»
Лоевским районом руководит Вероника Байкова, ее
«Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни, —
— Первостепенной задачей я ставлю работать над ростом благосостояния наших людей. Потому что люди — это действительно сегодня самое главное наше богатство. А добиться роста благосостояния невозможно без развития экономики и сельского хозяйства, — заявила при назначении Вероника Байкова.
Один из самых бедных районов Беларуси
Лоевский район регулярно
В районе,
Сколько в районе официальных безработных
В 2017 году в Лоевском районе планировали создать 55 новых рабочих мест, а по факту — 30. Для сравнения: в Наровлянском районе также планировали открыть 55 новых рабочих мест, а создали — 59. На этот год в планах у властей Лоевского района создать 22 новых рабочих места.
Уровень зарегистрированной безработицы на начало февраля составил 0,8% от экономически активного населения. Официально нетрудоустроенными были 35 человек. По сравнению с ситуацией на начало января число безработных выросло на 6,1%.
В декабре прошлого года Лоевский район
По статистике, в прошлом году предприятия на 22% больше уволили, чем приняли на работу.
Какие производства хотят развивать в Лоевском районе
Каждое пятое предприятие района — 21,4% от общего числа организаций — в 2017 году было убыточным. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 42,9%.
В Лоевском районе 3 промышленных предприятия — Лоевский комбинат строительных материалов «Полесьестрой», Лоевский агротехсервис, Лоевский райжилком хоз.
В Лоеве хотят развивать деревообработку. «Основным перспективным производством, планируемым к созданию в городском поселке Лоев, в период до 2020 года является деревообрабатывающее производство (оцилиндрованный брус, срубы, пиломатериалы)», — говорится в
Послабления для бизнеса
Лоев
Тем временем, по статистике, жители Лоевского района стали меньше покупать товаров. Так, в январе этого года розничный товарооборот в районе упал на 2,6% к аналогичному периоду 2016-го. Во всех остальных районах Гомельской области этот показатель вырос.
За брошенные квартиры и дома-призраки
В Лоевском районе 150 квартир и домов-призраков
Кроме того, в районе около 90 домов находятся в запущенном состоянии.
Тем временем обеспеченность населения общей площадью жилых домов составила в 2016 году 36,5 квадратных метра на одного человека. К 2020 году этот показатель хотят увеличить до 40,3 квадратных метра на одного человека.
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Лоевский район оказался самым проблемным с трудоустройством. Здесь почти каждый десятый официальный безработный больше года не может пристроить свою трудовую...
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