Инструкция: на что обратить внимание при покупке подержанного смартфона

Покупка бывшего в употреблении смартфона — непростое занятие. Поэтому мы решили составить небольшую инструкцию, которая поможет максимально протестировать подержанный аппарат и приобрести в итоге исправное устройство.

Для тестирования бывшего в употреблении смартфона вне дома рекомендуем взять с собой несколько простых аксессуаров. Они помогут провести «полевую» проверку практически всех модулей выбранного аппарата:

SIM-карта нужного размера — nanoSIM или microSIM — в зависимости от конкретной модели смартфона;

Переносное зарядное устройство (пауэрбанк);

Карта памяти формата microSD с одноцветными изображениями и несколькими аудиофайлами;

Проводные наушники (если в комплекте со смартфоном их нет).

С проверкой работоспособности подержанного устройства также помогут сервисные коды, которые позволяют попасть в инженерное меню смартфонов. В последнем получится протестировать основные элементы гаджета (дисплей, вибро, спикеры, камеры и другое) без установки специальных приложений.

Сервисные коды для смартфонов разных производителей и моделей могут отличаться. Например, основные тесты в Samsung Galaxy вызываются запросом *#0*#. Найти нужный код для конкретного устройства проще всего на специализированных форумах, вроде 4PDA или XDA-Developers.

Дисплей

Экран — один из самых важных элементов любого аппарата, с которым пользователь взаимодействует каждый день. Смартфоны с небольшими царапинами можно приобретать на свое усмотрение (например, при значительной скидке в цене).

Источник: iPhones.ru

А вот от гаджетов с треснутыми или разбитыми панелями лучше сразу отказаться. Работоспособность таких устройств в долгосрочной перспективе никто гарантировать не сможет, а замена экрана зачастую может стоить немногим меньшим покупки полностью нового аппарата.

Следующий шаг при проверке дисплея — тест на «битые» пиксели. Они выглядят как небольшие точки, не исчезающие при пролистывании «рабочих столов» или других манипуляциях с интерфейсом. Кроме того, под дисплеем б/у смартфона может скопиться пыль, которую без разборки девайса удалить вряд ли получится.

«Битый» пиксель при большом увеличении. Источник: PhotoPoint

Лучше всего подобные дефекты видны на изображениях с одним цветом. Перед покупкой советуем вставить в смартфон карту microSD, на которую записаны одноцветные картинки (например, синего, черного и зеленого цветов) и вызвать их в галерее. Так одновременно получится проверить как экран, так и работу слота для карт памяти.

Еще один вариант — активация инженерного меню с помощью сервисного кода (о чем мы писали выше). В некоторых смартфонах открыть изображения с одноцветным градиентом можно прямо оттуда.

Инженерное меню на Samsung Galaxy S9

В большинстве случаев «битые» пиксели никак не влияют на работу аппарата. Покупать подобный смартфон или нет — личный выбор каждого покупателя, но при обнаружении дефекта советуем требовать от продавца снижения цены гаджета.

Последний этап тестирования экрана — проверка сенсорного слоя. Самый простой способ — вызов клавиатуры. Телефон можно перевернуть горизонтально, охватив большую площадь панели.

Если при нажатии на клавиши ничего не происходит или требуется большее физическое усилие, экран смартфона ранее могли заменить на неоригинальную панель. От подобных аппаратов лучше отказываться — со временем и так не лучшая чувствительность может еще более снизиться.

Еще один способ — опять же инженерное меню. К примеру, в аппаратах компании Xiaomi (мы тестировали на модели Redmi Note 4X) есть специальный режим, при активации которого на экран выводится картинка с квадратами по всей плоскости экрана. Так получится проверить каждый участок панели.

Аккумулятор, динамики и разъемы

Чтобы проверить исправность мультимедийных динамиков, достаточно запустить с установленной карты памяти аудиофайл или в настройках смартфона прослушать несколько стандартных мелодий. На максимальной громкости не должно быть слышно потрескиваний или хрипов.

Аналогичную проверку советуем провести при подключении проводных наушников. Так получится выяснить, работает ли 3,5-мм аудиоразъем.

С разговорным спикером всё еще проще. Установите в смартфон собственную SIM-карту и совершите тестовый звонок. Вы и ваш собеседник должны четко слышать друг друга. Обратное может говорить о том, что корпус аппарата меняли (например, в случае утопления).

Кроме того, при установке своей SIM-карты одновременно получится проверить качество приема сотового сигнала (в том числе 3G/LTE).

Не лишним будет сравнить уровень приема с другим аппаратом. Если на продаваемом устройстве одна-две «палки», а на другом гаджете — пять (в той же сети), с антенной б/у аппарата явно что-то не в порядке.

Проверить, заряжается ли встроенная батарея смартфона в «полевых» условиях, легче всего с помощью внешнего аккумулятора. Если при подключении к телефону пауэрбанк начал отдавать заряд, всё в порядке.

Степень износа аккумулятора телефона можно выяснить лишь с помощью специальных приложений. В новой версии мобильной операционной системы iOS (11.3) эта функция будет работать «из коробки» без сторонних программ.

Отметим, что замена встроенного аккумулятора смартфона — относительно недорогая услуга, которую могут провести в большинстве сервисных центров. При этом важно, чтобы новая батарея была оригинальной или сертифицирована производителем аппарата (чтобы максимально снизить риск ее возгорания).

Беспроводные подключения

Попробуйте передать несколько файлов с проверяемого смартфона по Bluetooth на ваш основной аппарат — если с модулем все в порядке, задержек с отправлением документов быть не должно.

Это так же касается Wi-Fi. Если смартфон быстро находит сети рядом с вами, скорее всего, с модулем проблем нет.

С GPS ситуация аналогичная. Если всё в порядке, смартфон быстро найдет ближайший спутник и определит ваше местоположение. Для более дательной проверки можно установить специализированную программу (например, GPS Test), которая показывает информацию о найденных спутниках рядом с вами.

Камера и корпус

Модули основной и фронтальной камеры не должны быть физически повреждены — царапины или трещины на защищающем камеру стекле точно скажутся на качестве получаемых фотографий.

Кроме того, обратите внимание на наличие пыли под стеклышком, из-за нее снимки часто выходят мутными, а очистить камеру можно только в сервисном центре.

Сколы и царапины на остальном корпусе в большинстве случаев портят лишь внешний вид устройства, но не влияют на его работоспособность. Покупать подобный аппарат или нет — решать пользователю, но при обнаружении подобных дефектов вполне можно требовать скидку.

Сканер отпечатков пальцев на Xiaomi Redmi 5 Plus

Еще один важный момент — работающие кнопки питания и регулировки громкости. Клавиши не должны «залипать» или быть слишком разболтанными. Работу сканера отпечатков пальцев проверить не сложно — внесите отпечаток своего пальца в систему и попробуйте несколько раз подряд разблокировать аппарат.

Не купите украденный смартфон

При покупке смартфона «с рук» требуйте предъявить коробку и/или документы, с которыми поставлялся аппарат. Их идентификационный номер (IMEI) должен совпадать с тем, который указывается в настройках устройства. В таком случае шанс того, что смартфон украден, значительно меньше.

Проверить IMEI смартфона можно с помощью сервисного кода *#06#, после ввода которого номер отобразится на экране.

Если вы приобрели украденный смартфон (даже по незнанию), аппарат могут найти и изъять. Деньги, затраченные на покупку, можно будет попытаться вернуть только в судебном порядке.

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