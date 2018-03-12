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В Степянке снесут больше половины частного сектора
В микрорайоне планируют построить несколько кварталов многоэтажных жилых домов.
На сайте администрации Партизанского района разместили
Усадебная застройка сократится более чем вдвое, производственные территории уменьшатся с 46,9 до 26,5 га. Численность жителей вырастет почти втрое: до 11 тысяч человек.
Вместе с жильем здесь хотят построить детский сад, поликлиники, школы, объекты общепита, магазины, спортивные залы и бассейн.
Презентация проекта состоится 21 марта в 18 часов в актовом зале администрации Партизанского района (ул. Захарова, 53).
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В микрорайоне планируют построить несколько кварталов многоэтажных жилых домов.
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