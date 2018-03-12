Всемирный банк выделяет на лесное хозяйство Беларуси 12 млн евро

Допфинансирование Всемирного банка, направленное на развитие лесного сектора в Беларуси, составит 12 миллионов евро.

Выделенная помощь пойдет на восстановление лесного хозяйства после урагана 2016 года, когда было повреждено 14 тысяч га леса, передает БЕЛТА .

Будет усовершенствовано шесть лесопитомников по всей Беларуси и создано два дополнительных - в Могилевской и Гродненской областях, приобретена лесная техника и оборудование.

«Увеличение мощностей лесопитомников обеспечит посадочный материал, необходимый для восстановления поваленных ветром и поврежденных иным способом лесов, а также поможет Беларуси в создании и управлении более устойчивыми к климату лесами», - сказал руководитель проектной группы Всемирного банка Эндрю Митчелл.

По его словам, проект повысит качество посадочного материала и эффективность всего лесоводства, что послужит восстановлению лесного сектора и его адаптации к изменению климата.

«Усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса», - отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.