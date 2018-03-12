ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный банк выделяет на лесное хозяйство Беларуси 12 млн евро

13.03.2018 16:43 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A
Всемирный банк выделяет на лесное хозяйство Беларуси 12 млн евро

Допфинансирование Всемирного банка, направленное на развитие лесного сектора в Беларуси, составит 12 миллионов евро.

Выделенная помощь пойдет на восстановление лесного хозяйства после урагана 2016 года, когда было повреждено 14 тысяч га леса, передает БЕЛТА.

Будет усовершенствовано шесть лесопитомников по всей Беларуси и создано два дополнительных - в Могилевской и Гродненской областях, приобретена лесная техника и оборудование.

«Увеличение мощностей лесопитомников обеспечит посадочный материал, необходимый для восстановления поваленных ветром и поврежденных иным способом лесов, а также поможет Беларуси в создании и управлении более устойчивыми к климату лесами», - сказал руководитель проектной группы Всемирного банка Эндрю Митчелл.

По его словам, проект повысит качество посадочного материала и эффективность всего лесоводства, что послужит восстановлению лесного сектора и его адаптации к изменению климата.

«Усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса», - отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Допфинансирование Всемирного банка, направленное на развитие лесного сектора в Беларуси, составит 12 миллионов евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Физики создали уникальную квантовую шаровую молнию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика