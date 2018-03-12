Уголовное дело прапорщика из Печей направлено в суд

Более 30 фактов превышения полномочий установлено в ходе расследования уголовного дела в отношении прапорщика учебного центра в Печах, где погиб Александр Коржич.

Об этом заявил прокурор Минской области Олег Лаврухин н пресс-конференции в Минске 13 марта.

По его словам, в отношении срочников применялось насилие, вымогались взятки за получение продуктов, внеочередное посещение буфета.

«Дело направлено в суд. Пока говорить о его исходе по поводу приговора рано», – отметил Лаврухин.

Трагедия случилась 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом – там был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль .

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Количество уголовных дел выросло до 13.

В настоящее время сохраняются три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий.