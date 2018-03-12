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Уголовное дело прапорщика из Печей направлено в суд
Более 30 фактов превышения полномочий установлено в ходе расследования уголовного дела в отношении прапорщика учебного центра в Печах, где погиб Александр Коржич.
Об этом заявил прокурор Минской области Олег Лаврухин н пресс-конференции в Минске 13 марта.
По его словам, в отношении срочников применялось насилие, вымогались взятки за получение продуктов, внеочередное посещение буфета.
«Дело направлено в суд. Пока говорить о его исходе по поводу приговора рано», – отметил Лаврухин.
Трагедия случилась 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом – там был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
18 октября
В настоящее время сохраняются три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий.
В 72-й гвардейский полк б
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Более 30 фактов превышения полномочий установлено в ходе расследования уголовного дела в отношении прапорщика учебного центра в Печах, где погиб Александр Коржич.
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