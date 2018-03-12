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Рынок Форекс урегулируют новым законодательством к концу 2018 года

13.03.2018 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Рынок Форекс урегулируют новым законодательством к концу 2018 года

По словам представителя Нацбанка Алексея Власова, до конца 2018 года планируется усовершенствовать законодательство, которое регулирует рынок Форекс. Будет введен усиленный дистанционный контроль за операциями на рынке.

Алексей Власов рассказал, что уже разработан проект указа, которым будут внесены изменения в работу внебиржевого рынка Форекс. Проект находится на согласовании, а вступление его в силу планируется к концу 2018 года.

Указом предусмотрено требование о записи и хранении телефонных разговоров с клиентами в течение года для подтверждения фактов нарушений.

По словам Алексея Власова, планируется усиление дистанционного контроля за операциями на рынке Форекс, сообщила БЕЛТА.

«Предполагается выявление операций, которые значительно отклонились от установленных параметров - цен базовых активов при открытии и закрытии позиций. Такие отклонения встречаются в недобросовестной практике, выявлением подобных случаев будет заниматься Национальный форекс-центр, а параметры будут установлены Нацбанком», - сообщил он

Само понятие "существенные отклонения" будет прописано в законодательстве. Планируется наиболее полное раскрытие информации о форекс-компаниях.

В частности, планируем исходя из опыта ЕС, данную деятельность называть инвестиционной. Кроме того, планируем говорить не о внебиржевом рынке Форекс, а о рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов.

 
 
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По словам представителя Нацбанка Алексея Власова, до конца 2018 года планируется усовершенствовать законодательство, которое регулирует рынок Форекс. Будет введен...

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