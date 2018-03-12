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В Минске разметают новостройки с ценой меньше 1100 долларов за квадратный метр
Еще недавно риелторы говорили о «
По данным аналитиков ГК «Твоя столица», на рост покупательской активности на рынке нового жилья повлияло сокращение предложения на вторичном рынке. Поэтому часть покупателей «вторички» вынуждена была переориентироваться на новостройки эконом- и стандарт-класса.
Январская
Сегодня стояла очередь под офисом ГПО «Минсктрой», где заключали договора на 28 квартир в панельке на Скрипникова-Одинцова. Квадратный метр тут стоит 2050 рублей (чуть больше 1000 долларов). Очередь начала дежурство еще с 5 марта. И будет стоять в ожидании начала продаж второй партии квартир.
Застройщики, предлагавшие квартиры в типовых домах с ценой квадратного метра до 1100 долларов, констатируют, что очень довольны темпами продаж, которые наблюдают в последние недели.
— Дом у метро по 1100—1200 долларов за квадратный метр (в зависимости от метража квартир) мы продали фактически за месяц, — рассказывает отдел продаж одного из крупных застройщиков. — Второй, по 1200 долларов за квадратный метр, продается тоже очень хорошо.
— Это чистая психология: люди поверили в стабильность курса и доступность кредитов, — отмечает аналитик ГК «Твоя столица» Андрей Чернышев. — Но если изучить, что разбирают, выходит, что высокий спрос только у очень надежных застройщиков, на дома, которые располагаются в хороших местах, на квартиры небольшой площади, с ценой не выше среднерыночной. Это обеспеченный кредитами отложенный спрос, который постепенно реализуется. Насколько его хватит, с учетом того, что значительная часть была реализована уже в 2017 году — вопрос открытый.
По данным наших ипотечных консультантов, в 2018 году количество покупателей с кредитами снижается — не критичными темпами, но все же. Это подтверждается и озвученными недавно данными Кадастрового агентства по сделкам за январь. Так что мы не прогнозируем всплеска цен.
Слова аналитика косвенно подтверждают в УКСе Ленинского района, где завтра начнут продавать квартиры в монолитном каркасном доме по Игуменскому тракту (возле Лошицкого парка). Цена квартир с машиноместом от 1150 (в больших «Трешках») до 1250 (в «однушках) долларов за квадратный метр. В УКСе говорят: домом интересуются, но очередь под офисом не дежурит.
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И дороже готовы брать - если сроки строительства, метраж и положение дома устраивают.
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