В Минске разметают новостройки с ценой меньше 1100 долларов за квадратный метр

Еще недавно риелторы говорили о « хапун е» на вторичном рынке жилья — из баз агентств вымылись все недорогие варианты «бэушных» квартир. Теперь пришла вторая волна повышенного спроса — на новостройки в которых цена квадратного метра чуть ниже рынка.

По данным аналитиков ГК «Твоя столица», на рост покупательской активности на рынке нового жилья повлияло сокращение предложения на вторичном рынке. Поэтому часть покупателей «вторички» вынуждена была переориентироваться на новостройки эконом- и стандарт-класса.

Январская очередь под офисом госзастройщика, предлагавшего квартиры в Калининградском переулке по 1200 долларов (но с паркоместом впридачу) была предвестником сегодняшнего всплеска.

Сегодня стояла очередь под офисом ГПО «Минсктрой», где заключали договора на 28 квартир в панельке на Скрипникова-Одинцова. Квадратный метр тут стоит 2050 рублей (чуть больше 1000 долларов). Очередь начала дежурство еще с 5 марта. И будет стоять в ожидании начала продаж второй партии квартир.

Застройщики, предлагавшие квартиры в типовых домах с ценой квадратного метра до 1100 долларов, констатируют, что очень довольны темпами продаж, которые наблюдают в последние недели.

— Дом у метро по 1100—1200 долларов за квадратный метр (в зависимости от метража квартир) мы продали фактически за месяц, — рассказывает отдел продаж одного из крупных застройщиков. — Второй, по 1200 долларов за квадратный метр, продается тоже очень хорошо.

— Это чистая психология: люди поверили в стабильность курса и доступность кредитов, — отмечает аналитик ГК «Твоя столица» Андрей Чернышев. — Но если изучить, что разбирают, выходит, что высокий спрос только у очень надежных застройщиков, на дома, которые располагаются в хороших местах, на квартиры небольшой площади, с ценой не выше среднерыночной. Это обеспеченный кредитами отложенный спрос, который постепенно реализуется. Насколько его хватит, с учетом того, что значительная часть была реализована уже в 2017 году — вопрос открытый.

По данным наших ипотечных консультантов, в 2018 году количество покупателей с кредитами снижается — не критичными темпами, но все же. Это подтверждается и озвученными недавно данными Кадастрового агентства по сделкам за январь. Так что мы не прогнозируем всплеска цен.

Слова аналитика косвенно подтверждают в УКСе Ленинского района, где завтра начнут продавать квартиры в монолитном каркасном доме по Игуменскому тракту (возле Лошицкого парка). Цена квартир с машиноместом от 1150 (в больших «Трешках») до 1250 (в «однушках) долларов за квадратный метр. В УКСе говорят: домом интересуются, но очередь под офисом не дежурит.