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Новую российскую ядерную ракету могут назвать «Нежданчик»
Это название лидирует в опросе на сайте Минобороны России. В первой пятерке также «Пальмира», «Ватник», «Сталин» и «Зевс».
Минобороны
Самые популярные названия для лазерного комплекса — «Офтальмолог» (18,48%), «Вий» и «Горыныч», для подводного аппарата — «Кракен» (37,82%), «Язь» и «Посейдон», для крылатой ракеты — «Нежданчик» (28,01%), «Пальмира» и «Ватник».
Голосование на сайте военного ведомства продлится до 16 марта.
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Это название лидирует в опросе на сайте Минобороны России. В первой пятерке также «Пальмира», «Ватник», «Сталин» и «Зевс».
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