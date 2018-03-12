Новую российскую ядерную ракету могут назвать «Нежданчик»

Это название лидирует в опросе на сайте Минобороны России. В первой пятерке также «Пальмира», «Ватник», «Сталин» и «Зевс».

Минобороны предлагает выбрать названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата с ядерной установкой и крылатой ракеты «неограниченной дальности» с ядерной установкой. По каждому виду оружия участники голосуют за 50 названий.

Самые популярные названия для лазерного комплекса — «Офтальмолог» (18,48%), «Вий» и «Горыныч», для подводного аппарата — «Кракен» (37,82%), «Язь» и «Посейдон», для крылатой ракеты — «Нежданчик» (28,01%), «Пальмира» и «Ватник».

Голосование на сайте военного ведомства продлится до 16 марта.