Белорусские трактора и техника на 58 миллионов долларов уедут в Зимбабве

Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом Управделами президента Виктора Шеймана, который отчитался о результатах визита в Зимбабве. В ходе визита были подписаны контракты на поставки тракторов и техники на сумму около 58 млн долларов.

В ходе визита прошли плодотворные переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, первым вице-президентом и рядом министров.

Между странами были достигнуты договоренности и подписаны контракты на сумму около 58 млн джолларов, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн долларов и техники для лесного хозяйства на 15 млн долларов.

Осужден вопрос о создании сборочных производств белорусской сельскохозяйственной и горнодобывающей техники в Зимбабве. Страна выразила заинтересованность в белорусских удобрениях и их закупке на сумму 10 млн. долларов, сообщила пресс-служба президента.

Белорусь выразила готовность создавать в Зимбабве совместные предприятия по переработке мяса и молока, а также участвовать в добыче в этой стране нефти и газа.

Как сообщил Виктор Шейман, страны намерены создавать совместные предприятия для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, в области транспорта, в возведении логистического комплекса.