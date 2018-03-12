ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские трактора и техника на 58 миллионов долларов уедут в Зимбабве

13.03.2018 17:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские трактора и техника на 58 миллионов долларов уедут в Зимбабве

Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом Управделами президента Виктора Шеймана, который отчитался о результатах визита в Зимбабве. В ходе визита были подписаны контракты на поставки тракторов и техники на сумму около 58 млн долларов.

В ходе визита прошли плодотворные переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, первым вице-президентом и рядом министров.

Между странами были достигнуты договоренности и подписаны контракты на сумму около 58 млн джолларов, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн долларов и техники для лесного хозяйства на 15 млн долларов.

Осужден вопрос о создании сборочных производств белорусской сельскохозяйственной и горнодобывающей техники в Зимбабве. Страна выразила заинтересованность в белорусских удобрениях и их закупке на сумму 10 млн. долларов, сообщила пресс-служба президента.

Белорусь выразила готовность создавать в Зимбабве совместные предприятия по переработке мяса и молока, а также участвовать в добыче в этой стране нефти и газа.

Как сообщил Виктор Шейман, страны намерены создавать совместные предприятия для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, в области транспорта, в возведении логистического комплекса.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом Управделами президента Виктора Шеймана, который отчитался о результатах визита в Зимбабве. В ходе визита были...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новую российскую ядерную ракету могут назвать «Нежданчик»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика