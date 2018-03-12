Выдержал пулю из АК: новый украинский бронежилет проверили прямо на человеке

Бронежилет фирмы «Українська Броня» выдержал пулю, выпущенную из автомата Калашникова. Ролик с испытаний был опубликован на видеохостинге YouTube. В роли подопытного выступил сам директор компании, который, облачившись в бронежилет, принял участие в эксперименте.

Судя по видео, стрельба велась с дистанции менее 15 метров из автомата Калашникова калибра 5,45 мм. Бронепластина смогла удержать автоматную пулю и, согласно маркировке, может справиться с боеприпасами помощнее 7,62×39 мм и 7,62×51.

Кстати, подобным образом в 2015 году поступил директор фирмы Texas Armoring Corporation, бронирующей автомобили на заказ. Он спокойно переждал в бронированном Mercedes-Benz, пока его помощник обстреливал машину из автомата Калашникова калибра 7,62 мм.