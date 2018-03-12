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Выдержал пулю из АК: новый украинский бронежилет проверили прямо на человеке
Бронежилет фирмы «Українська Броня» выдержал пулю, выпущенную из автомата Калашникова.
Судя по видео, стрельба велась с дистанции менее 15 метров из автомата Калашникова калибра 5,45 мм. Бронепластина смогла удержать автоматную пулю и, согласно маркировке, может справиться с боеприпасами помощнее 7,62×39 мм и 7,62×51.
Кстати, подобным образом в 2015 году поступил директор фирмы Texas Armoring Corporation, бронирующей автомобили на заказ. Он спокойно
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Бронепластина смогла удержать автоматную пулю и, судя по маркировке может справиться с боеприпасами помощнее 7,62×39 мм и 7,62×51.
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