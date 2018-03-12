Россельхознадзор не пропустил 18 тонн рыбы из Беларуси

Из Псковской области России в Беларусь возвратили партию норвежской рыбы, которую везли в Узбекистан.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе ветеринарного контроля запретили транзит по территории России крупной партии норвежской рыбы, ввезенной из Беларуси для дальнейшей транспортировки в Узбекистан, сообщает БелаПАН .

Более 18 тонн мороженой сельди и лосося пытались ввезти автомобильным транспортом через пост ветеринарного контроля, установленный в деревне Долосцы Себежского района Псковской области.

В ходе ветеринарного контроля должностными лицами управления выявлено нарушение указания Россельхознадзора, запрещающего перемещение подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров через белорусские пункты пропуска в адрес получателей в третьих странах для последующего транзита по территории России.