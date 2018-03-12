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Россельхознадзор не пропустил 18 тонн рыбы из Беларуси
Из Псковской области России в Беларусь возвратили партию норвежской рыбы, которую везли в Узбекистан.
Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе ветеринарного контроля запретили транзит по территории России крупной партии норвежской рыбы, ввезенной из Беларуси для дальнейшей транспортировки в Узбекистан, сообщает
Более 18 тонн мороженой сельди и лосося пытались ввезти автомобильным транспортом через пост ветеринарного контроля, установленный в деревне Долосцы Себежского района Псковской области.
В ходе ветеринарного контроля должностными лицами управления выявлено нарушение указания Россельхознадзора, запрещающего перемещение подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров через белорусские пункты пропуска в адрес получателей в третьих странах для последующего транзита по территории России.
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Из Псковской области России в Беларусь возвратили партию норвежской рыбы, которую везли в Узбекистан.
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