Маршруток стало больше, но добираться между городами легче не стало

Некоторые перевозчики, ездившие между городами, начали подавать заявки на выполнение регулярных рейсов, но добираться из точки А в пункт Б от этого стало не легче.

С 26 февраля, когда вступили в силу изменения в правила пассажирских перевозок, от «нерегулярщиков» подано 122 заявки, заключен 21 договор. Такие цифры Naviny.by сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

По новым правилам частные перевозчики поехали в таких направлениях, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Полоцк, Новополоцк, Копыль, Гродно. Однако за счет согласившихся с новыми правилами маршрутчиков удовлетворить спрос со стороны граждан на междугородные перевозки удалось лишь частично.

«Если в день было, допустим, 30 отправлений, то на данный момент это пять отправлений. Спрос удалось удовлетворить не в полной мере, потому что не все перевозчики частной формы собственности изъявили желание перейти на регулярные маршруты», — отметил представитель Минтранса.

Сейчас в Беларуси работает 137 регулярных перевозчиков частной формы собственности. Сколько всего в Беларуси «нерегулярщиков», в Минтрансе не говорят.

Многие такие маршрутчики по-прежнему не выходят в рейс.

«95% перевозчиков по всей Беларуси не согласны с новыми изменениями в закон», — отметил в комментарии для Naviny.by член совета предпринимателей Солигорского райисполкома Павел Якимович, к которому перевозчики обратились за помощью.

Перевозчики и неравнодушные граждане собрали свыше 80 тысяч подписей и отнесли их в Администрацию президента. В коллективном обращении на имя президента Беларуси они просят приостановить действие изменений в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», сесть за стол переговоров и вместе со всеми заинтересованными сторонами прийти к решению, которое устроило бы всех.

«Люди возмущены тем, что у них не спросили их мнения перед изменением закона. Хоть они поставят сто или двести автобусов, это не снимет социальной напряженности в обществе. Да, люди смогут доехать, но той услуги, которой люди пользовались до этого, нет», — сказал Павел Якимович.

Самих же перевозчиков, по его мнению, сейчас Минтранс просто хочет принудить работать по новым правилам, а в будущем тех, кто не захочет заключать договора с государственным оператором, ездить только через вокзалы и иметь маршрут движения с согласованными остановочными пунктами, просто выкинут с рынка.

«Заместитель министра Шишко сегодня заявляет: «Ездите по своим телефонам, забирайте с тех мест, с которых хотите». Устно разрешили, но оператор уже сегодня ясно дал понять, что телефонами пользоваться нельзя, а остановок должно быть пять. А через три месяца, когда начнутся конкурсы, с перевозчиками никто разговаривать не будет. Правила будут одни для всех» — уверен Павел Якимович.

Тем не менее, по его словам, перевозчики и пассажиры не собираются задаваться. Продолжится сбор подписей, будет организованы встречи с депутатами в каждом городе.