В Беларуси разработали защищенный от кибершпионажа компьютер

Белорусское ОАО «НИИЭВМ» совместно с российским ООО «НПК Позитрон» разрабатывают новый защищенный от кибершпионажа компьютер ВМ2016. Об этом сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома.

Новое изделие представляет собой полнофункциональный персональный компьютер типа ноутбук с жидкокристаллическим экраном 17 дюймов на российском четырехъядерном универсальном высокопроизводительном микропроцессоре «Эльбрус-4С».

Оно способно обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам машины, а также предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок.

Изделие выполнено из алюминиевого сплава, что обеспечивает его защиту от механических и климатических воздействий, позволяет устанавливать его на открытом воздухе и в помещении, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, на железнодорожном транспорте, стационарных и подвижных объектах берегового и морского базирования. ВМ2016 может эксплуатироваться в жестких климатических условиях — выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.

Как говорится в сообщении, сейчас ВМ2016 проходит ряд испытаний по требованию заказчика. Серийный выпуск запланирован на второе полугодие 2018 года.