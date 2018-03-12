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Toyota показала "дразнилку" с новым RAV4. Кроссовер рассекретят в конце марта

13.03.2018 18:38 — Разное | Tut.by  
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Отшумел Женевский автосалон и производители впали в информационную спячку, которая, впрочем, продлится совсем недолго. Уже в конце текущего месяца крупнейший автосалон откроется в Нью-Йорке — такого грандиозного количества премьер, как в Женеве, ожидать не стоит, но кое-что интересное за океаном все же покажут!

Уже известно, что на выставке в Нью-Йорке дебютирует пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, которое придет на смену нынешней модели, представленной еще в 2012 году (в 2015 году «паркетник» был обновлен). Сегодня японцы обнародовали первое официальное изображение нового «рафика», увы, не сопроводив его какой-либо информацией насчет внешности или технических особенностей. Ранее прототипы новинки уже попадались в объективы шпионских камер — суда по снимкам, новый RAV4 получит более «мускулистый» облик с некоторыми стилистическими элементами от концепта FT-AC.

Нет сомнений и в том, что со сменой поколений RAV4 переедет на модульную платформу TNGA, на которой разрабатывается большинство новых моделей концерна — среди них недавно показанные в Женеве хэтчбек Auris и кроссовер Lexus UX, а также эпатажный «паркетник» CH-R и новые генерации Prius и Camry. Ждать всех подробностей о новом RAV4 осталась недолго — автосалон в Нью-Йорке начнет свою работу 28 марта.

 
 
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Ждать всех подробностей о новом RAV4 осталась недолго - автосалон в Нью-Йорке начнет свою работу 28 марта.

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