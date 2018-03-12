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Саакашвили рассказал, как Лукашенко троллил Путина

13.03.2018 18:39 — Разное | Навiны  
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Александр Лукашенк троллил Владимира Путина на саммите СНГ в Минске вскоре после убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Об этом в интервью Би-би-си для документального фильма «Путин. Новый царь» рассказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Александр Литвиненко был убит в 2006 году с помощью радиоактивного полония, добавленного в пищу. Перед кончиной Литвиненко в письме обвинил в своей смерти Владимира Путина. Ранее Литвиненко обвинил ФСБ во взрывах жилых домов в России.

Как рассказал Саакашвили, по поводу смерти Литвиненко Лукашенко троллил Путина на саммите СНГ в Минске в конце 2006 года. Вскоре после этого Саакашвили должен был лететь в Лондон.

«Путин сидел посередине, я справа от него, а Лукашенко слева. Лукашенко время от времени троллил Путина. Он сказал: «Миша, ты едешь в Лондон, надо наедаться тут, потому что в Лондоне я бы не рекомендовал есть. Особенно не советую есть суши, даже близко не подходить. А самая безопасная еда — на тарелке у Владимира Владимировича, тут точно не отравишься».

По словам Саакашвили, после этого Лукашенко переставил тарелку от Путина к нему, а Путин уронил вилку и очень раздраженно сказал, что не имеет никакого отношениям к смерти Литвиненко, сообщает svaboda.org.

 

 
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Александр Лукашенк троллил Владимира Путина на саммите СНГ в Минске вскоре после убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

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