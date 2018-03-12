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Заказавшего заражение бывшей жены жителя Ляхович осудили на семь лет

13.03.2018 18:23 — Разное | Навiны  
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Суд Ляховичского района вынес приговор 41-летнему местному жителю, который заплатил 50 долларов за заражение бывшей супруги ВИЧ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает БелаПАН со ссылкой на заместителя прокурора Ляховичского района Алексея Щербакова.

Суд признал его виновным в организации и руководстве умышленным заражением другого лица ВИЧ, которое не смог довести до конца, а также в незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С него взыскано в качестве возмещения морального вреда 10 тыс. рублей в пользу потерпевшей.

В конце 2017 года он договорился с мужчиной, чтобы тот за 50 долларов ввел зараженную кровь его бывшей супруге, проживающей в Ляховичах. 27 ноября этот человек ударил медицинским шприцем в ногу женщину во дворе ее дома, но кровь оказалась не инфицированной.

 
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Суд Ляховичского района вынес приговор 41-летнему местному жителю, который заплатил 50 долларов за заражение бывшей супруги ВИЧ. Дело рассматривалось в закрытом...

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