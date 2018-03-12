Директоров ООО «Русский экран» и ЧТУП «Якутские бриллианты», в которые 167 человек «вложили» более 1,3 миллиона рублей, приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако организатор преступной схемы все еще находится на свободе. Об этом в эфире «Альфа Радио» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Напомним, что эта компания "Якутские бриллианты" предлагала белорусам инвестировать свои сбережения в развитие ювелирного производства, за что обещала невероятно высокое вознаграждение — до 96% годовых. Люди несли деньги, несмотря на предупреждения Нацбанка. А в сентябре 2014 года в отношении «Якутских бриллиантов» началась процедура банкротства.

По словам Юлии Гончаровой, при предварительном следствии было установлено, что ранее несудимый гражданин России с 2011-го по 2014 год под различными предлогами завладевал чужими деньгами. Несмотря на название ЧТУП, преступная схема никакого отношения к якутским бриллиантам вовсе не имела. Для придания видимости законности было зарегистрировано несколько юрлиц: ООО «Русский экран» и ЧТУП «Якутские бриллианты». При этом «Русский экран» должен был получать деньги от населения под предлогом съемок фильмов, приуроченных к Олимпиаде-2014 в Сочи. Следователи установили, что с «Русским экраном» было заключено 154 договора займа, с «Якутскими бриллиантами» — 993 договора.

«Россиянин, который организовал эту схему, действовал вместе с двумя женщинами — одна руководила ООО «Русский экран», а вторая — ЧТУП «Якутские бриллианты», которые был были привлечены в качестве обвиняемых. Они заключали договоры займа с физическими лицами. В этих договорах они принимали на себя невыполнимые обязательства по возврату в полном объеме полученных от граждан денежных средств и выплатам в полном объеме сумм процентов, а там назначались очень серьезные проценты. Они, естественно, понимали, что никакого капитала кроме заемных средств у них нету. Поэтому у нас есть полное право называть эту схему финансовой пирамидой», — сообщила Юлия Гончарова.

Официальный представитель СК отметила, что главный фигурант дела обеспечивал выплаты средств займодавцам «Русского экрана» и «Якутских бриллиантов» за счет постоянного привлечения денег от новых физлиц, обратившихся в данные общество и предприятие для заключения договоров займа.



«По выводам следствия, обвиняемые, несмотря на явные финансовые трудности в деятельности предприятия и отсутствие реальной возможности исполнить принятые на себя договорные обязательства, продолжали заключать новые договоры займа с населением и принимать у граждан денежные средства, ничего им не сообщая. Они создавали предпосылки для того, чтобы и дальше получать деньги от доверчивых белорусов. Свою вину обвиняемые не признали. Сам организатор схемы находится на территории России, белорусской стороной он объявлен в розыск, дело в его отношении выделено в отдельное производство», — пояснила Юлия Гончарова.



В отношении двух других фигуранток, которые были привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, уже оглашен приговор.



«16 февраля этого года судом Центрального района Минска директора этих предприятий осуждены по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК РБ к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу», — заключила официальный представитель СК.