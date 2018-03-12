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Директоров "Якутских бриллиантов" и "Русского экрана" приговорили к 8 годам колонии
Директоров ООО «Русский экран» и ЧТУП «Якутские бриллианты», в которые 167 человек «вложили» более 1,3 миллиона рублей, приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако организатор преступной схемы все еще находится на свободе. Об этом в эфире «Альфа Радио» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Напомним, что эта компания "Якутские бриллианты"
По словам Юлии Гончаровой, при предварительном следствии было установлено, что ранее несудимый гражданин России с 2011-го по 2014 год под различными предлогами завладевал чужими деньгами. Несмотря на название ЧТУП, преступная схема никакого отношения к якутским бриллиантам вовсе не имела. Для придания видимости законности было зарегистрировано несколько юрлиц: ООО «Русский экран» и ЧТУП «Якутские бриллианты». При этом «Русский экран» должен был получать деньги от населения под предлогом съемок фильмов, приуроченных к Олимпиаде-2014 в Сочи. Следователи установили, что с «Русским экраном» было заключено 154 договора займа, с «Якутскими бриллиантами» — 993 договора.
«Россиянин, который организовал эту схему, действовал вместе с двумя женщинами — одна руководила ООО «Русский экран», а вторая — ЧТУП «Якутские бриллианты», которые был были привлечены в качестве обвиняемых. Они заключали договоры займа с физическими лицами. В этих договорах они принимали на себя невыполнимые обязательства по возврату в полном объеме полученных от граждан денежных средств и выплатам в полном объеме сумм процентов, а там назначались очень серьезные проценты. Они, естественно, понимали, что никакого капитала кроме заемных средств у них нету. Поэтому у нас есть полное право называть эту схему финансовой пирамидой», — сообщила Юлия Гончарова.
Официальный представитель СК отметила, что главный фигурант дела
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Директоров ООО "Русский экран" и ЧТУП "Якутские бриллианты", в которые 167 человек "вложили" более 1,3 миллиона рублей, приговорили к восьми годам лишения свободы с...
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