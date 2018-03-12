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В Беларуси выявили 1000 преступлений с наркотиками за два месяца

13.03.2018 19:23 — Разное | Навiны  
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МВД отчиталось о наркоситуации в Беларуси за январь-февраль. 

За два первых месяца года органы внутренних дел выявили тысячу преступлений, связанных с наркотиками, из них более половины связаны со сбытом, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято 65 кг наркотических средств, 3,6 кг психотропных веществ и свыше 400 кг «насвая».

В министерстве ситуацией довольны: «Об оздоровлении наркоситуации свидетельствует устойчивая тенденция снижения количества передозировок наркотиками (минус 47,6%), в т.ч. с летальным исходом (минус 89,5%). Продолжена положительная динамика снижения количества выявленных наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних преступников (минус 53,3%)».

Значительным источником поступления наркотиков на внутренний наркорынок являются нелегальные поставки из-за границы. В январе-феврале выявлено шесть каналов поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок.

 
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МВД отчиталось о наркоситуации в Беларуси за январь-февраль.  За два первых месяца года органы внутренних дел выявили тысячу преступлений, связанных с...

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