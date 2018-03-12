Лукашенко поздравил Юрия Голуба с золотом на Паралимпиаде в Пхенчхане

Александр Лукашенко поздравил Юрия Голуба с золотой медалью Паралимпийских игр в Пхенчхане в биатлонной гонке на 12,5 км среди атлетов с нарушениями зрения, сообщает пресс-служба президента Беларуси. .

Юрий Голуб. Фото: «Спортивная панорама»

— После двух серебряных финишей в первых стартах Пхенчхана ты сегодня добился наивысшего результата в своей карьере. Молодец! — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что этот успех — далеко не предел спортивных амбиций молодого паралимпийца из Глуска, и Юрия Голуба еще не раз увидят на пьедестале почета.

В активе Юрия Голуба стало уже 3 медали на нынешних Паралимпийских играх. Ранее он выиграл два серебра — в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжной гонке на 20 км .

Глава государства пожелал всей белорусской команде крепкого здоровья и новых побед.

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 7 медалей (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы) и пока 8-е место в медальном зачете. Впереди паралимпийцы США (6, 6, 5), выступающей под нейтральным флагом России (5, 5, 3), а также Украины (5, 4, 6).