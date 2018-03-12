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В Беларуси штрафуют за сбор подписей в поддержку образования на родном языке
Общественных и политических активистов суды наказывают штрафами за участие в сборе подписей в поддержку белорусскоязычного образования по статье за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Cуд Московского района Минска 13 марта рассмотрел административное дело в отношении активиста Егора Сергиенко, сообщает
Сбор подписей под обращением в Министерство образования и Совет министров начался 21 февраля, в Международный день родного языка. Подписанты потребовали от властей разработать программу возрождения белорусского языка в сфере образования, создать юридические условия для регистрации частных детских садов, школ и вузов, а также создать первый белорусскоязычный национальный университет.
Кампания проводилась в Минске и других городах страны, подписаться в поддержку белорусского языка можно было на интернет-платформе petitions.by. За неделю в Минске было собрано 2 188 подписей, электронную петицию поддержали 500 человек. 27 февраля один из организаторов акции Дмитрий Дашкевич занес обращение и собранные подписи в Минобразования. Примерно в это же время активистов, собиравших подписи, начали вызывать в милицию для дачи пояснений.
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Общественных и политических активистов суды наказывают штрафами за участие в сборе подписей в поддержку белорусскоязычного образования по статье за нарушение...
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