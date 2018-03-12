ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦРУ впервые возглавила женщина

13.03.2018 21:40 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

На пост директора Центрального разведывательного управления назначена Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку.

О назначении Джины Хаспел 13 марта объявил президент США Дональд Трамп, сообщает Meduza.io. Она сменит во главе американской разведки Майка Помпео, назначенного госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона. С февраля 2017 года Хаспел занимала должность замглавы ЦРУ.

Против ее назначения тогда выступила группа сенаторов, входящих в комитет по разведке. Они, в частности, указывали на то, что Хаспел причастна к уничтожению документов о пытках в «секретных тюрьмах». В начале 2000-х годов Джина Хаспел руководила секретной тюрьмой для подозреваемых в терроризме, созданной ЦРУ на территории Таиланда. В таиландской тюрьме, известной как «Кошачий глаз», как и в других подобных учреждениях, применялись «расширенные техники проведения допроса» — проще говоря, пытки. Заключенных били, лишали сна и имитировали утопление.

Джина Хаспел родилась 1 октября 1956 года. Она начала работать на ЦРУ в возрасте 29 лет.

 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пост директора Центрального разведывательного управления назначена Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты БГК потерпели поражение в заключительном домашнем матче SEHA-лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика