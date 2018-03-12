Беларусь планирует добывать нефть в Африке

Беларусь планирует принять участие в добыче нефти сразу в нескольких странах Африки.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил управляющий делами президента Виктор Шейман.

«Мы будем заниматься широким спектром полезных ископаемых. Нам дано добро работать по нефти. Также геологоразведкой и добычей газа, геологоразведкой полезных ископаемых, включая и золото, и платину, и редкоземельные металлы. Мы плотно отрабатываем ряд проектов по Мозамбику. Скорее всего, в Конго мы сможем войти в добычу нефти. Для нас интерес представляет и Экваториальная Гвинея. Там нас тоже интересует добыча нефти», — заявил он.

Шейман вернулся из Зимбабве, где провел ряд встреч на самом высоком уровне, и сегодня выступил с докладом у Лукашенко.

Он рассказал, что им были подписаны контракты на сумму примерно 58 млн долларов. Беларусь поставит в Зимбабве трактора и технику для лесного хозяйства. Также готовится контракт на поставку белорусских удобрений на сумму примерно 10 млн долларов. Есть планы создать совместные предприятия по переработке мяса и молока, для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве.