Матчем в Гродно стартовала полуфинальная стадия плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. Лидерство в серии захватил «Неман» вырвавший победу в середине второго овертайма.

Фото: hcdinamo.by/molodechno

«Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 3:2 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

13 марта. Гродно. Ледовый дворец. 1992 зрителя.

«Неман»: Трус; Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Стефанович — Боярчук — Жидких; Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов — Левша; Молотков — Орлов, Гринь — Степанов — Лисичкин.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Рак — Соколовский, Гаврус (А) — Белевич — Журня; Ерохо — Боголейша, Карабань — Мохорев — Амброжейчик; Знахаренко — Летов, Печур (К) — Буйницкий — Воронов; Кирющенков (А) — Грецкий — Кунцевич.

Шайбы: 0:1 — Ерохо (Боголейша, 22.43, в большинстве), 1:1 — Кислый (Крыскин, 36.38, в большинстве), 1:2 — Кунцевич (Грецкий, 37.43, в меньшинстве), 2:2 — Богдановский (А. Малявко, С. Малявко, 43.10), 3:2 — Кислый (Ремезов, 87.55).

24.10 — Боярчук («Неман») не реализовал штрафной бросок.

Броски: 45−33 (10−7, 8−8, 14−9, 9−7, 4−2).

Героем матча стал форвард «Немана» Артем Кислый, на счету которого 2 шайбы, в том числе победный гол во втором овертайме.

При этом по ходу встречи дважды в счете вели хоккеисты «Динамо-Молодечно», отличившиеся как в большинстве, так и в меньшинстве.

Хозяева же не реализовали штрафной бросок в начале второго периода — Павел Боярчук не попал в ворота.

В начале третьего периода форвард «Немана» Константин Богдановский эффектным броском с неудобной руки сравнял счет — 2:2. А следующей шайбы пришлось ждать более 40 минут. И дождались ее поздним вторничным вечером не все зрители на трибунах Ледового дворца в Гродно, ряды которых немного поредели после завершения первого овертайма.

Отметим, что матч не доиграл защитник «Немана» Алексей Бадун, который после контакта с коньком Данилы Карабаня был доставлен в больницу с глубоким порезом руки.

Ход серии: «Неман» — «Динамо» Мл — 1:0 (3:2 2ОТ).

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 14 марта (в Гродно), 17, 18 марта (в Молодечно) и, если потребуется, 21 (в Гродно), 23 (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).

В другой полуфинальной серии Кубка президента встречаются «Юность-Минск» (2) — «Шахтер-Солигорск» (3).

Поединки намечены на 15, 16, 19, 20 и, если потребуется, 22, 24, 26 марта.

Финальная серия запланирована на 28, 29 марта, 1, 2, 4, 6, 8 апреля.