В Польше работают до двух миллионов украинцев

Спикер Сейма Польши Марек Кухтинский рассказал об этом на форуме Европа-Украина в Жешуве.

«По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше — до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн», — передает Еurointegration.com.ua слова Кухтинского.

Маршалок отметил сходство менталитетов украинцев и поляков: «Если сравнить с ситуацией в Германии, мы не имеем таких проблем с рабочими, и это наполняет нас гордостью. Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи».

В конце февраля по всей Польше Пограничная служба проводила проверки предприятий на предмет нелегального трудоустройства иностранцев. Чаще всего жертвами нечестных работодателей были граждане Украины.